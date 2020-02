Karla Tarazona no pudo evitar quebrarse en pleno programa en vivo al hablar de la situación que viven sus hijos por culpa de Leonard León, quien ha pedido un régimen de visitas y por el cual los pequeños tendrán que declarar ante un juez.

“En mi caso, Leonard ha pedido un régimen de visitas, claro, no los ve pero tiene la lechuga de pedir un régimen de visitas y para mí, a mí sí como mamá me duele sentar a mis hijos en un lugar así para que tengan que declarar el por qué que si quieren ir con él o si no quieren ir con él. Lo digo porque yo veo a mis hijos y a mí sí me duele ver a mi hijo cómo se pone cuando lo ve”, dijo la conductora de ‘Válgame’ entre lágrimas.

Karla Tarazona llora en vivo al hablar de lo que sufren sus hijos por Leonard León. (Video: Latina)

Asimismo, Karla Tarazona recordó el terrible episodio que vivió su hijo mayor cuando el cumbiambero apareció sin avisar en su colegio y contó que actualmente los niños reciben el apoyo de psicólogas para que puedan expresar sus emociones sin ningún temor.

“La última vez que apareció Leonard en el colegio, mi hijo mayor se puso mal, le dio ataque de ansiedad. Él no volvió a verlos otra vez, no porque yo lo prohíba, pero sí hay ciertas cosas que hay que cumplir porque son niños y una como mamá tiene que cuidarlos. Entonces, a mí no me molesta que vayan a ver a mis hijos, pero si no vas a tener una continuidad, no juegues con los sentimientos de los niños”, agregó Karla Tarazona bastante afectada por el tema.