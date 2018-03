Karla Tarazona pide garantías tras saber que nueva pareja de Leonard León fue vinculada a Gerald Oropeza (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Luego de conocerse que la nueva pareja de Leonard León sería la modelo Olenka Cuba, quien fue vinculada al narcotraficante Gerald Oropeza por el escándalo del ‘Narcoporsche’, Karla Tarazona no dudó en mostrar su preocupación por el entorno de sus hijos.

"Si fuera el caso (que Olenka sea su pareja), yo creo que lo correcto es que él se acerque y sea quien aclare esta situación. No me interesa su vida privada o lo que él haga, pero sí me interesa lo que rodea a mis hijos. Yo como mamá obviamente me va a dar preocupación saber con qué tipo de personas mis hijos se están vinculando", declaró la conductora para las cámaras de 'Amor de verano'.

Sin embargo, al finalizar el informe, Tilsa Lozano sorprendió al revelar que Karla Tarazona estaría recibiendo amenazas tras referirse a la supuesta nueva relación del cumbiambero, por lo que la conductora de 'Trapitos al aire' ha solicitado garantías para su vida.

"Amiga, discúlpame, en estos momentos yo no te puedo contestar sobre ese tema. Lo único que te puedo decir es que mi abogado está pidiendo las garantías para mí y para mis hijos. Lo demás, que pase todo esto y yo voy a hablar algo, pero por el momento no puedo dar ninguna declaración por seguridad de mi familia", se escucha decir a Karla Tarazona en el audio que envió al programa.