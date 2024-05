Tras años de constante trabajo en la industria musical, Nicole Zignago, cantante y compositora peruana, celebra el lanzamiento de “Escrita”, su primer álbum con 11 temas que son el reflejo de una joven que no tiene miedo a desnudar sus sentimientos. “Todas las canciones vienen de un lugar diferente siempre. A veces, llega la melodía primero, otras veces llega la letra, a veces escribo algo en mi diario que se convierte en semilla para una canción”, nos cuenta la hija de Gian Marco Zignago.

Hay mucho de disciplina en el oficio de hacer música.

No siempre toca esperar a la inspiración, escribir también es un oficio y toca ejercitarlo todo el tiempo, por eso mi disco se llama “Escrita”, por esa práctica diaria de escribir no específicamente canciones, pero escribo en un cuaderno todos los días, pongo la ciudad en donde estoy, el país, la fecha, y comienzo a escribir.

Pero no necesariamente todo lo que escribes se convierte en música, ¿o sí?

Claro que no, pero allí me encuentro con muchas partes de mí que me gusta descubrir. Me doy cuenta que prefiero mirarme en el papel que mirarme en el espejo, porque en el espejo me veo borrosa, veo muchos juicios externos, internos, que uno se los cree. Verme escrita en tinta, en mis canciones, es una foto mucho más exacta de quién soy en el momento presente, y me doy cuenta que todo este disco y las canciones son eso.

Para escribir este disco tuviste que quitarte cualquier pudor. Sí, claro, hay que estar súper vulnerable, hay que mostrar nuestra esencia, hay que escribir a partir de la honestidad, con eso conecta la gente. Al público no se le puede mentir nunca, y menos a uno mismo.

Y todas las once historias de este disco representan algo importante en tu vida.

Estoy orgullosísima de todas, son como mis hijitas, las amo. Están relacionadas en el sentido de que cuentan la historia de mis veinte, y cómo he visto la vida a través de esos ojos, convirtiéndome en mujer.

¿Qué tan importante es tener un productor que sea tu complemento? Personalmente se me hace muy importante, siento que hay proyectos en los que de repente no sé decidir y allí es cuando él me ayuda. Juan Ariza, es un productor que creyó en mí desde un comienzo, vio algo en mí hasta cuando yo no lo veía tan claro. Siempre digo que es mi mano derecha, la otra parte de mi cerebro, no tenemos ni que hablar en el estudio.

Nicole Zignago y su padre, Gian Marco Zignago, juntos en concierto.

En el álbum incluyes, “Mimos”, un dueto con Camilo, ¿desde cuándo lo conoces?

Somos amigos desde hace unos diez años, nos conocimos en Bogotá cuando éramos chiquitos por amigos en común. Los dos soñábamos con hacer música, y él en ese momento comenzó su canal de YouTube, me invitó a cantar unos covers, luego yo también comencé a hacerlos y así hemos mantenido la amistad.

Una amistad que finalmente terminó en una colaboración musical. Yo escribo “Mimos” en mayo del 2019, se la hice escuchar y me dijo: ¡Guau! Nicole, qué bonito. Estuvimos rebotando ideas durante muchos años,, hasta que antes de empezar a grabar mi disco le digo: Cami siento que esta canción es tan mía, como tuya , no he tenido ninguna colaboración en el álbum, y siento que no quisiera hacer una colaboración con nadie más que no sea contigo. Finalmente aceptó, nos metimos al estudio, terminamos de organizar los versos y ciertas partes de la canción, y salió en marzo de este año.

¿Tu papá Gian Marco que te ha comentado del disco? Él es mi fan y yo soy su fan, está muy feliz por mí.

Tus hermanos también están en la música. Sí, Fabián está por lanzar dos temas que son muy buenos, el disco que viene se van a morir, de verdad, no lo digo porque es mi hermano, no puedo con el orgullo, él produce sus propias canciones, es tremendo compositor. Mi hermana Abril también canta, y en algún momento va a sacar sus cosas cuando se sienta lista. Es muy bonito poder compartir esto en la familia, y es muy loco que los tres hayamos salido músicos, entre los tres compartimos nuestras canciones y nos contamos cómo nos sentimos en el proceso.

Inicias tu gira en tu tierra, el Perú, eso tiene un significado muy especial.

Siento que es el cierre y el comienzo de un ciclo muy bonito para mí. Comencé cantando en La Estación de Barranco, cuando tenía 19, y regresar tiempo después ya con mi primer álbum,con una historia que contar a mis 28 años, es toda una experiencia. Tenía todo el sentido del mundo comenzar el tour aquí en Lima, el 11 de julio, luego nos vamos a Arequipa el 12, y a Trujillo, el 13.Y luego seguimos en México, en el Lunario del Auditorio Nacional el 16 de agosto.