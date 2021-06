La exconductora de televisión Karla Tarazona rechazó de manera tajante una posible participación en el programa de competencia Reinas del Show, dirigido por Gisela Valcárcel, luego de haber tenido una mala experiencia en una pasada relación.

“No tendría sentido que yo me cierre hasta el final y luego me veas bailoteando... no existe la posibilidad, yo lo descarté hace mucho tiempo y lo he dicho muchas veces. No hay forma que yo vaya y me ponga a bailar en ese reality después de tantas cosas”, dijo en diálogo con ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, la esposa del ‘Rey de los huevos’ vivió una controversia en ‘Reyes del Show’, donde participaba su entonces pareja Christian Domínguez, quien le habría sido infiel con la bailarina Isabel Acevedo, popularmente conocida como ‘Chabelita’.

Resulta que luego de darse por concluida la relación con Tarazona, el líder de la ‘Orquesta Internacional’ tuvo una relación que duró años con la bailarina.

Otra de las personas que también habría rechazado la propuesta de Gisela Valcárcel es Macarena Gastaldo, pero no se cerró el acuerdo.

“A mí el lunes me llamaron para ingresar y yo ya tenía hotel pasajes, todo pagado, tenía mis vacaciones pagadas, la verdad era esa”, sostuvo la modelo en el mencionado espacio de Willax TV.

