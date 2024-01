Karla Tarazona revela que Leonard León no se comunica con sus hijos: “No le nace”

Karla Tarazona confesó que Leonard León no se comunica con sus dos hijos, a pesar de que ella nunca le prohibió que se acerque a ellos.

La presentadora del programa ‘Préndete’ sostuvo que no puede obligar al cantante a que busque a sus hijos, pues esa es responsabilidad de él.

“ Cero comunicación, sin prohibiciones. Los procesos que tenemos son conmigo, él no se puede acercar a mí, no a los niños. Tampoco se puede obligar a una persona a hacer algo que no les nace o esperar a que la jueza te diga ‘haz esto’. Esto no es un tema mío, no me hago responsable ”, expresó Tarazona para ‘Café con la Chévez’.

Por otro lado, la conductora reveló que continúa con los procesos contra Leonard León por la pensión de alimentos.

“Seguimos en un proceso y considero que será hasta que ambos cumplan 18 años, mi responsabilidad es luchar por sus derechos”, manifestó.