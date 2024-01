Karla Tarazona, la popular conductora de TV, se confesó en un reciente entrevista con el diario Trome y reveló que durante el 2023 se dio una nueva oportunidad en el amor, pero desafortunadamente, la relación no prosperó por lo que decidió terminar el misterioso romance.

Como se recuerda, la conductora de Préndete no ha tenido buena suerte en el amor, y su última pareja conocida fue el empresario Rafael Fernández, con quien se casó y sorpresivamente se separó casi dos años después en agosto del 2022.

La expareja de Christian Domínguez aseguró que este 2024 el amor no será su prioridad y dejará que destino ponga cada cosa en su lugar, pues aseguró que no buscará pareja.

“ Lo intenté en el 2023 y no funcionó. En el 2024 no estoy pensando que voy a volver a intentar, solo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar. Si aparece alguien, chévere, sino seguiré con mi vida ”, contó para Trome.

¿Por qué no funcionaron las cosas con su misterioso galán?

Al ser interrogada sobre las razones de su ruptura con la persona con la que salía, Karla Tarazona destacó que ha aprendido de sus experiencias pasadas y ahora prefiere mantener sus relaciones en privado para evitar escándalos. Además, subrayó la importancia de buscar una pareja que realmente sume emocionalmente.