Karol G habló por primera vez sobre video que muestra supuesto maltrato de Anuel AA (VIDEO)

Varias semanas después de que se filtrara un video donde supuestamente se ve que Anuel AA le da un golpe a Karol G en el rostro, la popular 'Bebecita' por fin decidió pronunciarse sobre el tema y responder a las críticas hacia ella y su pareja.

Durante su visita a México, un reportero no dudó en consultarle por la supuesta agresión. “¿Qué pasó con ese supuesto maltrato? Porque suena ilógico luego de los mensajes que tú das con tu música”, le preguntaron a Karol G.

“Trato de no ponerle atención a esas cosas, yo sé en lo que estoy, yo sé lo que estoy viviendo, yo sé como mujer que me auto respeto y que mi hombre como tal me respeta, y eso me deja tranquila”, sostuvo la cantante colombiana.

Por otro lado, Karol G negó que por el momento tenga planes de casarse con Anuel AA, pues ambos están enfocados en crecer artísticamente.