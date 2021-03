La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nuevo álbum “KG0516”, producción más íntima y experimental de la cantautora urbana, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Tras el éxito obtenido en los charts a nivel mundial con temas como “Tusa” junto a Nicki Minaj, “Ay DiOs Mio!”, “Bichota” y más recientemente, “Location” junto a Anuel AA y J Balvin, la colombiana presentó este álbum cargado de colaboraciones especiales.

“KG0516” hace referencia a un número de vuelo, que deriva de las siglas de Karol G, acompañadas del mes y el día (16 de mayo de 2006) en que la artista firmó su primer contrato discográfico, hecho que marcó la vida de la artista.

Según explicó Karol G, la intención del título del disco, es invitar a sus fanáticos a incursionar en el vuelo de su nueva era artística, donde musicalmente trasciende a nuevas dimensiones.

“Para mi este álbum representa la evolución de Carolina como persona y de Karol G como artista. Es un número de vuelo con el que invitó a la gente a que se unan en mi nuevo viaje musical, donde cada canción representa una escala que te lleva a un lugar completamente diferente”, expresó la cantante a través de un comunicado.

“Experimenté y fusioné varios sonidos con distintos géneros y vibes. Es algo que nunca han escuchado de mí, y son canciones que representan la manera más real de la persona y la artista que soy”, añadió la colombiana.

En su tercer disco de estudio, la cantautora y ganadora del Latin Grammy logró demostrar su evolución artística y su alta versatilidad musical. No conforme con ser la co-escritora de todas las canciones dentro del álbum, por primera vez, la cantante debutó como productora musical a la par de su colaborador por años Ovy On The Drums.

El álbum contiene un total de 16 canciones y cuenta con grandes colaboraciones junto con artistas de alto calibre como Alberto Stylee, Anuel AA, Brray, Camilo, Emilee, Ivy Queen, J Balvin, Juanka, Ludacris, Mariah Angeliq, Nathy Peluso, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Wisin & Yandel, Yandar & Yostin y Zion.

