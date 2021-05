Su protagónico en “Soy Luna” la convirtió en ídolo de las adolescentes que hasta hoy la ven como modelo a seguir. Aunque ese ciclo televisivo terminó hace algunos años, el vínculo entre la actriz Karol Sevilla y Disney, productora de la serie, continúa hasta ahora. Por esa influencia que tiene la mexicana en las jóvenes fue elegida para grabar “Desde hoy”, tema insignia de la nueva campaña de Disney Princesa “Tiempo de Celebrar”. La artista de 21 años habló con Correo sobre lo que significa ser el vehículo, a través de la música, del empoderamiento de las niñas y jóvenes en Latinoamérica.

“Cuando escuché la canción por primera vez me sentí muy identificada. Yo tengo muchos retos por cumplir, siempre busco dar un paso adelante y ser yo misma. Quiero ser más fuerte y que la gente lo note, y creo que ese es el mensaje que te da el tema y también de las princesas de Disney que te enseñan un montón de cosas.

“Soy Luna” te puso en la mira de los medios y sobre todo de millones de seguidores.

El furor fue impresionante. De pronto me vi al frente de un éxito televisivo y no me quedó otra que ponerme la mochila y enfrentar lo que se venía. La experiencia con las fans, muchas de la misma edad o algunas más chiquitas, me dio la oportunidad de que me vean como su amiga. Muchas me escribían contándome sus historias, de lo que les pasa día a día, de su escuela, de los problemas que muchos pasamos. Siempre he tratado de decirles que sean ellas mismas, que no deben cambiar para que sean aceptadas. trato de tener estás conversaciones con las fans. Es importante que te des cuenta que eres un ejemplo a a seguir

Es un gran responsabilidad haberse convertido en un referente de muchas jóvenes...

Es un compromiso muy grande ser un ejemplo. Como mujer y persona cometo errores, pero creo que de eso se trata, de aprender y que a pesar de haberme caído, también muchas veces me he levantado con la cabeza en alto. Soy una muchacha que lucha por sus sueños, algunos no se me han hecho realidad, otros sí, pero estoy segura que van a venir cosas buenas. No tenemos que adelantarnos, ni tampoco atrasarnos, todo llega en su momento, como en la vida de una princesa Disney. Yo quise ser una de ellas desde que vi La Bella Durmiente.

Las princesas en estos tiempos deben dar otros mensajes y no solo el de la búsqueda del príncipe azul, ¿Cómo debería ser una de ellas en 2021?

Uy creo que tendría que ser una princesa muy heavy, muy fuerte, una mezcla de todas las princesas de Disney pero muy millenial. Creo que es justo el personaje que encarno en “Siempre fui yo “, un nuevo proyecto de Disney+ en el que soy Lupe, una joven muy de este momento, viviendo lo que está pasando. Una chica de hoy, así sería una princesa Disney.

¿Con cuál de todas ellas te identificas?

Con Mérida de la película ‘Brave’ (Valiente) , es una guerrera, una mujer que no se deja, con ella tengo muchas coincidencias.

¿Cómo es Karol Sevilla sacándose la piel de sus personajes?

Una mujer fuerte porque mi vida ha sido un reto y es por eso que agradezco todo lo que me ha pasado. Puedo decir que he llorado muchas veces y eso me ha enseñado cada día, me ha ayudado a ser yo misma, a ser más aceptada. Comparando a la Karol de ‘Soy Luna’, hoy me siento más fuerte, más mujer, más enfocada en mis sueños, en lo que quiero realmente en mi carrera. Aunque a veces siento que Karol es una niña que nunca creció, que quiere seguir siendo pequeña, pero en lo que sí estoy segura es que siempre quiero seguir siendo la misma y que la fama nunca me llegue a cambiar.

Karol Sevilla

Actriz. La artista estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, siendo egresada de la generación 2006-2008. Su carrera la inició a la edad de seis años, haciendo pequeñas apariciones en televisión.