En sus stories de Instagram, la actriz Kate del Castillo compartió unos videos donde la vemos quebrarse al hablar sobre la crisis que vive el mundo tras el brote del nuevo coronavirus (COVID-19). Además, expresó su sentir sobre el asesinato de George Floyd.

En el clip, la artista mexicana aparece recostada sobre su sofá, e inició haciendo referencia al número de fallecidos a causa del COVID-19 −que hay hasta la actualidad− en Estados Unidos, país donde reside desde hace varios años.

“Hay días buenos y días malos, hoy para mí no es un un día bueno. Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos cien mil muertes aquí en Estados Unidos por el COVID-19, y está muy nublado el día...”, dijo.

La hija del actor Érick del Castillo también expresó su indignación contra los policías que abusaron de su poder y asesinaron a George Floyd, el ciudadado afroamericano que perdió la vida a manos de un policía blanco que mantuvo su rodilla presionada contra su cuello durante minutos.

“Estoy triste porque es increíble la violencia que hay en todas partes y la muerte de George Floyd. La violencia trae más violencia y no la estamos pasando bien, como humanidad estamos perdiendo perspectiva de muchas cosas y lo que no puede ser posible es que exista ese racismo y ese odio tan grande. Que los policías siguen matando gente de color, no hay empatía, no hay misericordia. Nos hace falta aprender mucho como seres humanos. Espero que el día se mejore”, dijo con la voz entrecortada la protagonista de “La reina del sur”.

En otro Storie, Kate del Castillo les cuenta a sus fanáticos que hará ejercicios para que mantener la calma. “Bueno, ya no voy a llorar. (…)Para sentirme mejor voy a hacer un poco de ejercicio. Me voy poner mis guantes [de boxeo] y voy a golpear un punching bag como si fuera ese policía”, agregó.

