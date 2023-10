Katia Condos cuenta los días para el debut de “Planchando el despecho”, musical que se estrena este 5 de octubre en La Cúpula de las Artes y que se constituye en un nuevo reto en su carrera. “¿Ansiedad a días del estreno”, le preguntamos. “Siempre hay nervios, pero además, es porque esta obra en particular está completamente fuera de mi zona de confort. Aunque realmente, hagas lo que hagas, siempre habrá nervios. Y de verdad, esta obra es particularmente un reto para las cuatro actrices que participamos y creo que especialmente para mi”, dice Katia.

Por qué la obra significa un reto especial, ¿por lo del canto?

A pesar de que ya he hecho teatro musical, en esta obra de teatro estás contando una historia a través de canciones, y hay muchos solos. Yo en los musicales era parte del ensamble, y acá hay mucho protagonismo en el canto. Además las canciones que ustedes interpretarán son emblemáticas, la gente las va a reconocer y hasta va a comparar.

Se escucharán canciones que todo el mundo conoce, es un reto realmente.

Estamos trabajando durísimo con un coach de canto, con un director musical que es Diego Dibós, que es un capo, que nos ha dado mucha seguridad, estamos trabajando a la altura de las circunstancias, sacándonos la mugre. El director colombiano que vino a armar coreografías, pensábamos que nos iba a dejar un poco libre el movimiento, pero no, y yo que soy dos pies izquierdos, entonces, sí, es un reto para mí, por donde lo mires.

En el musical van a ser ustedes mismas, dejarán de lado los pudores.

Sí, eso se va a sentir. Es que gracias a Dios, nunca hemos sentido mucho pudor, ya estamos grandes las cuatro y eso es algo que la gente siempre ha valorado y por eso ha conectado con nosotras. Se siente esa autenticidad, de alguna forma, no hay poses, es lo que hay.

.Y hablando de despecho, ¿has llorado mucho por un amor, o no?

Sí, de joven he sufrido por amor como loca, olvídate, yo he vivido enamorada del amor. En mi juventud, siempre las relaciones me duraban como ocho meses, nueve meses, después me pasaba mucho tiempo sola. Eran relaciones muy cortas, de un fin de semana, o un romance de una noche. Nunca he tenido problemas de contar eso.

¿Qué pasaba,te aburrías rápido?

Creo que le tenía mucho miedo al compromiso, no creía mucho en el amor, tenía temas con eso. No creía mucho en una relación estable, no creía mucho en los hombres, creo.

¿Hasta que llegó Federico Salazar?..

Efectivamente.

¿Qué fue lo que te impactó de él?

No te puedo decir qué fue, porque creo que las relaciones se construyen día a día. Cuando nosotros empezamos, no creo que ni él ni yo, pensamos que íbamos a durar lo que estamos durando, ni siquiera hoy pensamos eso, creo que eso es parte de lo que hace que sigamos juntos. Nosotros seguimos construyendo nuestra relación día a día, sin darnos por agotados, no es que ya está, ya lo hicimos, sino es algo que hay que se tiene que construir, que hay que cuidar. Cuando hay una crisis, hay que resolverla, siempre hay que estar arreglando, mirando, preguntarnos qué está pasando.

La independencia en el desarrollo de sus respectivas carreras ha sido fundamental en su relación.

Es hiper fundamental, él nunca jamás en la vida ha tratado, ni siquiera insinuado la posibilidad de cortarme las alas, nunca, al contrario, claro, cuando estoy con mucho trabajo, me dice: oye para. Pero también yo sí le advierto a él, le advierto a mis hijos, les digo que este mes se viene muy duro, voy a estar entrando y saliendo, tengan paciencia. Ellos me dan ánimos, me apoyan un montón.

Además de la familia, los amigos son lo más importante, ¿cómo se llevan las chicas de la obra?

Como en cualquier relación, de pareja, como cualquier grupo de mujeres que andan juntas. Siempre habrá momentos fuertes, dificultades, retos, temas, y también cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer nosotras y lo hacemos siempre, es que conversamos. Te imaginarás somos cuatro mujeres que pasamos por momentos hormonales, por momentos que hay alguna que está más tensa que la otra, cuando la cosa ya está más tranquila, llegamos a un acuerdo, como cualquier relación de pareja, como cualquier relación de personas.