La exitosa década de “Yo Soy”, programa de imitación que produce Latina, se está celebrando a lo grande y Katia Palma también se suma a los festejos, no en vano lleva ocho años integrando el espacio televisivo como jurado, y además, recibe la temporada de aniversario con una nueva figura que ha despertado encendidos comentarios.

MIRA ESTO: Recuerda a los famosos que bajaron de peso y se ven irreconocibles

“Desde que tengo uso de razón siempre he tratado de mantenerme en el peso, a veces estoy un poquito más gordita, otras veces más flaca, pero lo importante es cómo me siento más allá del físico. En estos momentos me siento bien y cuando estaba gorda también me sentía bien, déjame decirte que esto pasa por un tema, un rollo personal, de de no ser una chica reality. Como me veo me gusto, me acepto y me quiero”, dice la actriz.

Lograr el peso adecuado exige mucha disciplina y compromiso...

Claro que sí, es un rollo de todos los días, no solamente mío, sino de muchas chicas que siempre quieren verse bien para ser aceptadas ante los terceros, al final de cuentas importa tres pepinos lo que diga el resto si tú te sientes bien. Incluso, ahora que bajé de peso la gente sigue diciendo: se te vería mejor con una cirugía’, ¿sabes’ ya no me importan los comentarios, cuando estaba gorda no les gustaba, cuando estoy flaca no les gusto, es una locura.

La gente nunca estará conforme especialmente en redes...

Tú ya sabes cómo es eso, pero te repito, volviendo a lo más importante para mí es que me gusta cómo me veo, me acepto, me quiero y también cuando estaba con sobrepeso.

En la televisión muchas veces “sugieren” ciertos parámetros estéticos, ¿en tu caso no fue así?

Jamás, con el canal, olvídate, ni siquiera he tenido conversaciones sobre ese tipo de temas, ni siquiera me han dicho: Katia tienes que bajar de peso para este tipo de proyecto, porque finalmente uno se queda con el talento, más que con el físico.

Y talento es lo que sobra en “Yo Soy” ¿estuviste desde el principio?

Casi, tengo 8 años, Maricarmen y Ricardo sí están desde el principio, con algunas ausencias y regresos, pero ellos son más o menos el primer ladrillo que se puso en Yo soy, yo llegué cuando estaba construyéndose ya el edificio.

Siempre se comenta cada año que “Yo Soy” termina su ciclo, pero sigue y sigue...

La verdad es que estoy agradecida con la chamba y con el público que acepta el programa, porque aunque suene cliché, sin el respaldo del público los programas no funcionan. Estoy agradecida con ‘Yo Soy’, no solamente porque me da un trabajo bacán, sino que también ayuda a personas que no son conocidas a cumplir un sueño que siempre han querido, el programa ha cambiado la vida de muchas personas.

Cada vez que anuncian una nueva temporada uno se pregunta ¿no se agotaron ya los imitadores?

A veces no apostamos por los participantes de los castings que son los primeros filtros del programa. Decimos: no, qué va, no se parece en nada a tal artista, pero después hacen un trabajo puliendo al personaje y te llegan a sorprender.

Como jurado ¿tratas de ser objetiva, o te gana la simpatía?

Olvídate, siempre soy objetiva por donde lo veas, puedo hacer un poco de show, claro que sí, pero siempre vamos a ir a apostar por el talento y si criticamos a los participantes es una crítica constructiva para que se pongan las pilas. El imitador entra nervioso, sin experiencia, que es normal, pero cuando lo agarras del pescuezo y lo zamaqueas de una manera de que dices esto puede cambiar tu vida, los chicos se ponen las pilas.

KATIA PALMA

Desde finales de 2018 presenta su espectáculo “Los Rollos de Katia” y se alista a presentar una nueva temporada de “El santo convento” que la une a Saskia Bernaola y Patricia Portocarrero.

VIDEO RECOMENDADO

El muro se presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma