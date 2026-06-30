La cantante estadounidense Katy Perry presentó a nivel mundial su nuevo sencillo “Watch It Burn”, acompañado de un videoclip oficial que retoma la historia donde concluyó “bandaids”, tema publicado en 2025.

El lanzamiento marca una nueva etapa artística para la intérprete, quien apuesta por una propuesta de pop con una fuerte carga emocional y una narrativa visual centrada en la confrontación de las emociones reprimidas.

Una canción sobre la liberación emocional

“Watch It Burn” aborda el momento en que años de silencio, complacencia y dolor contenido llegan a un punto de quiebre. La letra plantea la importancia de reconocer la ira, expresar las emociones y priorizar el bienestar personal como parte de un proceso de crecimiento.

La canción fue escrita por Katy Perry junto a Justin Tranter, Eren Cannata, Daniel Crean, Jason Gill, Amanda “Kiddo” Ibanez y Skyler Stonestreet. La producción estuvo a cargo de Tranter, Gill, Cannata y Crean.

Un videoclip que continúa la historia de “bandaids”

El video musical fue dirigido por Christian Breslauer y se estrenó de manera simultánea con la canción. La producción continúa la narrativa iniciada en “bandaids”, completando un arco argumental que pasa de la herida emocional hacia la liberación y la aceptación personal.

El videoclip incorpora imágenes de alto impacto visual y elementos simbólicos que representan el proceso de transformación de la artista, consolidando la conexión entre ambos sencillos.

Un regreso marcado por el empoderamiento

Antes de su lanzamiento oficial, “Watch It Burn” ya había despertado expectativa entre los seguidores de la cantante tras aparecer como una pista oculta (“easter egg”) en el videoclip de “bandaids”.

Según la propia artista, la canción nació a partir de un periodo personal complejo y representa una forma de canalizar emociones a través de la música, convirtiéndose en un himno de resiliencia y amor propio.