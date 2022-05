Convertido en uno de los DJ Producer peruanos con mayor reconocimiento y proyección en la esfera internacional, Kayfex, a sus cortos 23 años, demuestra versatilidad y originalidad en los escenarios al lograr fusionar sonidos peruanos, a través de la música electrónica y en breve presentará su primer disco, con feats de estrellas del firmamento internacional que lo acompañan en su propuesta; bajo la representación de Akashic Perú. Kayfex es un amante de la música y desde muy pequeño, en su natal Ayacucho, se trazó un objetivo y hoy se ha convertido en una de las figuras de Warner Chappell Music.

¿Cómo se dio tu primer acercamiento a la música?

La música llega a mí como algo que entró de una forma muy rara. Muchas veces se dice que la música entra por los oídos, pero a mí me entró por los ojos. Recuerdo que veía conciertos de Mana y veía al baterista como ejecutaba su instrumento con tanta pasión.

Que además es un gran baterista.

Totalmente. Es un personaje dentro del grupo. Verlo fue mi primer acercamiento, donde me apasioné tanto por querer aprender a tocar la batería. Mi familia no es de músicos, pero vengo de Ayacucho; una ciudad de grandes exponentes que para mí fueron inspiración para poder dedicarme a esto. Con mis ganas de aprender, encontré programas en internet como el virtual DJ que fue mi verdadera conexión y así encontré mi lugar en la música. Y desde ese día hasta hoy soy DJ, comencé a hacer mis propias canciones y posteriormente a ser productor musical.

Usualmente se asocia a Ayacucho al folclore andino y a sus grandes exponentes; pero no a un productor de música electrónica, a un DJ…

Para mí era igualmente extraño poder hacer música electrónica estando en Ayacucho. No me sentía del todo completo. Para mí también fue un reto poder encontrar mi propio sonido. Fue ahí donde empecé a investigar sobre la música de mi Ayacucho. Luego me fui abriendo y de Huamanga a pasar a distritos como Vilcashuamán, Puquio, cuando más investigaba, más me encantaba saber sobre los sonidos que había. Al momento de incorporarlos a mi música dije: este es mi lugar, esto es lo que debo hacer; transmitir mi identidad mediante la música que ya venía haciendo.

Además integrar instrumentos de la región en tu música y proponer tu sonido, buscando diferenciarte de otras propuestas.

Claro, como en todo, uno siempre tiene que innovar, buscar un cambio. Aparte de ello ver que yo, como persona, no me sentía tan completo haciendo música que no me identificaba. Veía también a mis compañeros de clases que muchas veces se avergonzaban de sus raíces. Para ello fue una tarea investigar, encontrarle un estilo, que no suene banal y que pueda ser una sola y convivir entre la música contemporánea, electrónico, urbana con los sonidos tradicionales, que es lo actualmente estamos haciendo.

¿Y a raíz de tu relación con Warner Chapell , con quién estás trabajando y qué cosas has hecho en estos tiempos?

Gracias a ellos que me llevaron a unas sesiones de composición en Miami conocí productores grandes como Oscarcito Hernández, que venía con éxitos en su cartera como “El anillo” de Jennifer López junto a Dale Play, que fue una sesión de locos. También conocí a John The Producer, que es el productor de cabecera de todos los éxitos de los Montaner Ricky y Mau, y de Camilo.

Ya estás en las grandes ligas, en contacto con gente de la industria, qué es lo que deseas seguir haciendo a raíz de tu relación con Warner.

Doy todo mi tiempo para seguir investigando sobre nuestra riqueza sonora. Puedo lograr hacer canciones en géneros como balada, electrónica, urbana, dance hall, pero con diferentes sonidos. Puedo agarrar una zulia, un violín, un arpa, un clarín cajamarquino y hacer todo este tipo de cosas porque creo que esa es la esencia y el sello que debo llevar, que me respalda. Llevar un legado al mundo es un sueño que tengo que cumplir.

KAYFEX

Luis Gavilán, es el verdadero nombre de Kayfex. Este DJ y producer en Ayacucho un 21 de marzo de 1999. Era un aplicado estudiante de Administración de Empresas cuando recibió el llamado de la Warner Chappell Music para ficharlo.

