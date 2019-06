Keane confirma concierto en Lima y estos son todos los detalles que debes de saber

Síguenos en Facebook

Atenciones amantes del buen rock. Keane, una de las bandas británicas más importantes de los últimos años. Regresa a Lima luego de seis años. El concierto se realizará este 22 de noviembre en el Parque de la Exposición.

Cabe mencionar que la visita de Keane a Perú se debe a su gira mundial que comprende presentaciones en Estados Unidos, Europa y Sudamérica.

La banda se mantuvo fuera de escena durante siete años tras el lanzamiento de ‘Strangeland’ en el 2012. En ese periodo, el vocalista Tom Chaplin lanzó dos discos como solista que lo llevó a compenetrarse más con sus fanáticos.

Keane cantará una vez más con sus fanáticos peruanos sus éxitos musicales que los llevaron a la fama como ‘Somewhere we only know’, ‘Everybody´schanging’, ‘This is the last time’, entre otros.

Las entradas saldrán a la venta general el 15 de junio y contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank. Habrá una preventa exclusiva de entradas exclusiva con tarjetas Interbank los días 13 y 14 de junio.