Hay canciones que sobreviven al paso de los años porque permanecen ligadas a una historia de amor, una ruptura o un recuerdo que se resiste a desaparecer. Y si hay un artista que ha sabido convertir esos sentimientos en música, ese es Ken-Y. El cantante puertorriqueño volvió a encontrarse con sus seguidores peruanos en el Arena 1, donde presentó ‘Enamorado 2do Round’, un espectáculo que tuvo como protagonista al reguetón romántico.

La velada del 30 de octubre fue una oportunidad para reencontrarse con las canciones que acompañaron a toda una generación. Lejos de apostar únicamente por los sonidos urbanos que dominan actualmente la industria musical, el intérprete puso en primer plano ese repertorio que lo convirtió en una de las voces más reconocidas del género.

Con más de dos décadas de trayectoria, Ken-Y demostró que sus canciones conservan un lugar especial entre sus seguidores. Temas como ‘Down’, ‘Igual que ayer’, ‘Te regalo amores’, ‘Princesa’ y ‘Llorarás’ formaron parte de una selección que apeló directamente a la memoria musical de los asistentes.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con la aparición de Ángel & Khriz, quienes fueron invitados por Ken-Y para compartir el escenario. La presencia del dúo puertorriqueño sorprendió a los asistentes y sumó una dosis de energía a una velada que estuvo marcada por la nostalgia y los recuerdos de la época dorada del reguetón.

La esencia de Ken-Y estuvo presente durante toda la noche: melodías cargadas de sentimiento, letras sobre el amor y el desamor y ese estilo que ayudó a consolidar el reguetón romántico como una de las vertientes más populares de la música urbana latina.

El regreso del puertorriqueño también tuvo un significado especial. Esta presentación representó la despedida del espectáculo ‘Enamorado’ en territorio peruano, por lo que sus seguidores tuvieron una nueva oportunidad de disfrutar de una propuesta que había encontrado una respuesta favorable en su anterior visita.

Así, el Arena 1 fue escenario de un encuentro entre la nostalgia y la música urbana. Ken-Y volvió a Lima para recordar por qué sus canciones siguen vigentes y demostrar que, incluso cuando cambian las tendencias musicales, hay historias que nunca dejan de cantarse.