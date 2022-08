El futbolista de Universitario de Deportes, Alberto Quintero, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Kimberly Chang, una conocida chica reality panameña del programa Calle 7, lo denunciara por no asumir la paternidad de su recién nacida.

Como se sabe, Kimberly Chang alumbró a una pequeña bebé el pasado 31 de julio en Panamá y fue hace solo unos días que confesó que el padre de su pequeña es nada más y nada menos que el futbolista de la U, Alberto ‘chiquitín’ Quintero.

La joven, de apenas 22 años, se comunicó con el programa Amor y fuego y denunció que le están ocultando cuánto es el dinero que realmente gana Alberto Quintero como futbolista profesional en Universitario de Deportes.

Sin embargo, Kimberly Chang ha dejado en claro que no puede hablar directamente sobre el caso pues las normas panameñas así se lo prohíben. Además, la chica reality contó que Alberto Quintero le ha confesado que no puede realizarse una prueba de ADN pues su contrato con los merengues no le permite viajar hasta Panamá.

La joven madre de familia también señaló que: “hasta el momento desconozco la ubicación real de él en el Perú, la ubicación real de sus empleadores que para los efectos son importantes en el proceso que se lleva a cabo acá en el país (Panamá)”.

“Se percibe una especie de ocultamiento de cuánto es lo que gana realmente el señor a través de su contrato futbolístico, por el momento solo puedo hablar por esta vía”, agregó la joven modelo respecto al tema.