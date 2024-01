El popular estilista nacional Koky Belaunde reveló a través de redes sociales que fue ingresado de urgencia al hospital III Suárez Angamos de EsSalud en la noche del primero de enero de 2024, tras experimentar un intenso dolor abdominal.

A través de su cuenta oficial de Instagram el experto en moda y belleza compartió este episodio de salud con todos sus seguidores. Sin embargo, destacó que actualmente está fuera de peligro después de ser sometido a una intervención quirúrgica.

Koky Belaunde su sometido a cirugía

El reconocido estilista dio algunos detalles tras haber sido internado de emergencia, así como su diagnóstico y qué lo que le ocurrió.

“ Después de una abundante cena me retiré a descansar porque me sentía embotado de tanto comer. Al amanecer, me dieron manzanilla con anís para el dolor de estómago. El dolor seguía creciendo en la parte abdominal al lado derecho del ombligo ”, Koky Belaunde..

“ Tanto era el dolor que me fui a mi dpto. en Miraflores y mis familiares me llevaron al policlínico de Essalud en la av. Angamos recién en la noche del primero de enero. Entré por emergencia que me retorcía de dolor” , agregó.

“ Después de trámites normales me hicieron una ecografía que salió apéndice inflamado. Recién en la noche del primero entré a sala de operaciones de emergencia para ser operado de mi apendicitis. Se estaba necrociando y fui Intervenido de emergencia en la madrugada. Recién me pasaron al cuarto del piso ocho el día dos de enero ”, informó.

Koky Beluande agradeció a EsSalud

Tras su recuperación, el popular estilista resaltó el profesionalismo de todo el personal médico que lo atendió durante su internamiento.