La modelo venezolana Korina Rivadeneira sorprendió a todos al manifestar su deseo por seguir agrandando su familia luego del nacimiento de su segundo bebé con Mario Hart. La confesión la hizo durante una entrevista con el programa de YouTube “La Linares”.

Durante su conversación con la conductora de TV Verónica Linares, Korina aseguró que sus dos primeros hijos son igualitos a su esposo, por lo que espera tener un tercero que se parezca a ella. Además, admitió que le gustaría tener más hijos.

“Lara se parece a Mario (Hart), este (su segundo hijo) es un clon. Ojalá el tercero se parezca a mí. Yo quiero más (hijos), si se puede tenemos, si no, bueno, ya no. Yo si quiero tener una familia enorme”, admitió Korina.

“Yo soy un poquito loquita, Mario es mi equilibrio, yo creo que por eso estamos tan enamorados y nos va tan bien en nuestra relación. Él es un extremo y yo soy otro”, agregó la modelo venezolana.

Por otro lado, Korina Rivadeneira también aseguró que la gran diferencia entre sus dos embarazos fue que en el primero si pudo realizar deporte, mientras que ahora prefiere guardar reposo frente a su alta carga laboral .

“Estoy mucho más tranquila, pero intranquila a la vez. En el embarazo de Larita estaba muy activa y hacía deporte todos los días durante los 9 meses, en este embarazo no he hecho absolutamente nada porque he tenido demasiado trabajo y me canso más... Me siento mal porque me gusta hacer deporte y no he podido”, contó la modelo.

