Tras manifestar sus deseos de que los venezolanos que viven en Perú también reciban el bono de S/ 380 que el Gobierno entregará a las familias más vulnerables en medio de la cuarentena por el coronavirus, Korina Rivadeneira recibió una ola de críticas en las redes sociales por el pedido hecho a favor de sus compatriotas.

“Pensemos en sumar en vez de restar. En lo mejor para TODOS! no ‘para unos sí y otros no’. Basta de egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir, simplemente NO OPINEN”, respondió la modelo en sus historias de Instagram ante las críticas.

Asimismo, la esposa de Mario Hart envió otro mensaje en el que pide educar a los niños con el fin de que se dejen de lado las razas y nacionalidades.

“Toca educar a nuestros hijos para que este mundo sea mejo, y que todos nos ayudemos de la manera que nos sea posible. Que ya no exista más este resentimiento social. Que dejemos de lado las razas y nacionalidades, TODOS SOMOS SERES HUMANOS”, sostuvo en otras de sus publicaciones.