Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores al comentar en redes sociales que hace tres días tenía un dolor en el cuello que se fue agravando.

Ella dio a conocer el hecho ayer, domingo, cuando subió una imagen en la que se le ve con un collarín acostada en su cama. “Hoy amanecí peor... Hace tres días ya con dolor fuerte de cuello, pensaba que era tortícolis pero en definitiva es algo más fuerte hoy, no me he podido mover”, comentó la extranjera en sus redes sociales.

La actriz afirmó que la molestia se inició por un lado del cuello y luego llegó hasta su cabeza, hombros y espalda. “No puedo cargar ya ni un plato porque el dolor es insoportable. Extraño y anhelo estar bien”, agregó en su red social.

En la mañana del lunes, la modelo venezolana se dejó ver en una cita médica y comentó que le iban a poner inyecciones en el cuello para que pueda manejar el dolor. “Tan rico que es estar 100% saludable y uno no lo valora”, manifestó.

Korina Rivadeneira sobre estado de salud

Lamentablemente el problema no acabó ahí y el dolor siguió. “Es crónico lo que tengo. Me han puesto 6 inyecciones y aún siento mucho dolor, al parecer empeoré por lo tensa que me puse con las agujas”, agregó Korina Rivadeneira en una historia.

Del mismo modo, afirmó que hablaba de su salud en redes sociales por un compromiso con las personas que la siguen. “Voy a mejorar rápido y podré seguir cargando a mi Larita y grabando mi peli. Decretado”, sentenció como mensaje positivo en su red social.

