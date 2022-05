La actriz, modelo e influencer, Korina Rivadeneira, confirmó que el joven empresario, Mario Irivarren, tiene un caracter fuerte y difícil, tal como vania Bludau reveló para el programa ‘Amor y fuego’ en un evento donde la pareja se reencontró, pero no se dirigió la palabra.

Estas declaraciones las dio en el programa ‘América hoy’ donde Brunella Horna la presentó como su mejor amiga, sin embargo, la actriz aprovechó para aclarar su relación con Vania. “Primero, quiero aclarar que yo no soy mejor amiga de ellos porque están hablando cosas que no son. De hecho, hemos sido rivales, te recuerdo, en el Gran Show”, sentenció.

¿Qué dijo Vania?

La semana pasada, Vania arremetió contra su expareja ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ dejando sorprendidos a propios y extraños. “Lo que yo he vivido, no se lo deseo a nadie. Lo que yo creo y he percibido de mi relación pasada, no la quiero volver a pasar, simplemente eso”, dijo Bludau para las cámaras de “Amor y Fuego”.

“Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No hubo violencia en sí, pero sí hubo cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita”, añadió.

¿Qué opina Korina Rivadeneira?

La joven empresaria recordó en ‘América hoy’ que Mario tenía comentarios que no le gustaban porque él al hablar es “tosco y directo”.

“Pasé muchos días en Colán, siempre lo vi muy bien, no vi escenas de celos para nada, siempre estaban contentos, ayudándose, apoyándose, por ahí uno que otro comentario que a mí no me gustaba por parte de Mario. Todas las personas que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil y es tosco al hablar, es muy directo”, señaló para sorpresa Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira confirma que Mario Irivarren tiene un carácter difícil y tosco

