Kurt Villavicencio confiesa que fue maltratado por Janet Barboza

Janet Barboza y Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, tuvieron una discusión en vivo en la última edición de ‘Válgame’.

En el bloque ‘El juicio final’, Janet Barboza fue el personaje del día donde sus compañeros de conducción la enfrentaron por sus comentarios ácidos.

Luego de un informe presentado en el programa, Mónica Cabrejos le preguntó a Kurt Villavicencio si este se sintió ofendido con lo que comentaba Janet Barboza.

Fue ahí que ‘Metiche’ dijo que “más que afligido”, él se sintió maltratado por la ‘Rulitos’. Luego añadió lo siguiente: “A Janet le ha pasado, en el pasado, una situación por Jean Paul Strauss. Le estaba haciendo recordar algo del pasado, ella le entregó 20 mil soles a Jean Paul Strauss y él no se lo devolvió”.

Janet Barboza se molestó por los comentarios de Kurt, y atinó a recordarle las imágenes de año nuevo que protagonizó el personaje al lado de un joven.

“No es que me incomode el tema, yo no me puedo ir por las ramas y recordarle a Kurt la fiesta de año nuevo”, comentó la ‘Rulitos’.