Piura se prepara para vivir hoy desde las 8:00 p.m. una noche mágica junto a la extraordinaria cantante Myriam Hernández y cantar a todo pulmón sus más grandes éxitos en la explanada del local de Caballos de Paso (carretera a Los Ejidos-Piura).

Será en el extraordinario Tauro World Tour 2026, donde la cantautora chilena hará vibrar con sus mejores baladas, cantando juntos esos himnos que han marcado generaciones y que hasta el día de hoy, son escuchabas rm las emisoras y redes sociales.

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GRANDE

Canciones como: “Herida”, “Huele a peligro, “El hombre que yo amo”, “Peligroso amor”, “Te pareces tanto a él”; “Ese hombre” y muchos éxitos más, serán coreados en una noche llena de amor, recuerdos y emociones.

Myriam Hernández, una de las artistas más queridas de Latinoamérica, galardonada en el Festival de Viña del Mar, cuenta con millones de fans en su redes sociales y ha recibido el reconocimiento histórico del Premio Grammy Latino a la excelencia musical en el año 2022 y además es conocida como la “baladista de América”, pues su música ha trascendido fronteras.