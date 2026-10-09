La cantautora chilena Myriam Hernández, galardonada en el Festival de Viña del Mar, estará en Piura en el gran concierto denominado “Tauro World Tour 2026” en la explanada del local Caballos de Paso (Carretera a Los Ejidos Km. 5-Piura), donde se presentará el 9 de noviembre.

El tema “El hombre que yo amo”, un clásico de amor que suena hasta la fecha en radios y redes sociales, será uno de los temas que hará vibrar a los piuranos.

Además, entre otros temas cantará: “Peligroso amor”, “Te pareces tanto a él”; “Ese Hombre”; “Huele a peligro”, “He vuelto por ti” y muchos más, que nos hará gozar del espectáculo musical de una de las artistas más queridas de Latinoamérica.

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BALADISTA

Myriam Hernández cuenta con millones de fans en su redes sociales y ha recibido el reconocimiento histórico del Premio Grammy Latino a la excelencia musical en el año 2022 y además es conocida como la “baladista de América”, pues su música ha trascendido fronteras y es una de las voces más reconocidas de Latinoamérica.

Por ello, Piura se prepara para una noche inolvidable, donde la cantante Myriam Hernández entregará a su público los más exitosos temas que nos harán cantar, recordar y vivir el amor a través de sus canciones.

Las entradas ya están a la venta en Joinnus y tiene un costo de preventa de S/ 126.65 en la general; 271.15; Platinum; S/ 211.65; zona VIP y 399.00 en zona Myriam Hernández.

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HUMILDAD

Separada de su esposo Jorge Saint-Jean, su ex manager, con quien estuvo casada por 35 años, Hernández fue galardonada por sus más de tres décadas de carrera, con una humildad a flote y su fe y creencia en Dios, de quien dice guía sus pasos. “Me gustaría que se contara mi historia y me parecería atractivo que fuese a través de una película o una serie. Me parece que es un ejercicio entretenido verse de lejos. Pero yo de escribirla no creo” , indica.

Dijo que sus canciones no llaman al odio, sino les abre los ojos a las mujeres, “Mis canciones llegan a mucha gente y soy cuidadosa de los mensajes que entrego al público. Hay que ser valiente y levantarse”, expresa.