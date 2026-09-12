Setenta y cinco años de trayectoria contribuyendo en la formación de generaciones de músicos y educadores, dejando una importante huella en la vida artística y cultural del norte del Perú, cumple la Escuela Superior de Música Pública “José María Valle Riestra”.

Por este acontecimiento se reunirán durante una semana llena de actividades, los alumnos, docentes, egresados y representantes de las Escuelas de Música de Chiclayo, Trujillo y Piura, donde se desarrollarán actividades académicas, conciertos, deporte y danzas, del 14 al 18 de septiembre.

PUEDES VER: Escuela de Música de Piura presenta propuesta cultural

ACTIVIDADES

De esta manera, la escuela reafirma su compromiso con la formación artística y el desarrollo cultural de la región y del país y uno de los aspectos más importantes de esta programación será la participación como invitados de las Escuelas de Música del norte peruano, fortaleciendo los vínculos de integración entre las instituciones dedicadas a la formación musical.

Habrá masterclass y conciertos de guitarra en el Auditorio de la Escuela, que estará a cargo de la reconocida guitarrista Virginia Yep, de Lima.

Posteriormente vendrá el concierto de guitarra a cargo de los estudiantes de las tres Escuelas de Música. También habrá masterclass de piano, los días martes 15 y miércoles 16, con la pianista María del Carmen Justiniani, desde el Cusco, que hará intercambio de experiencias y perfeccionamiento artístico.

MIRA ESTO: Convocan a jóvenes a formar parte del Coro Polifónico en Piura

CONCIERTOS

Además, habrá el concurso de danzas folklóricas entre ciclos, buscando promover la identidad cultural, creatividad, trabajo en equipo y confraternidad entre alumnos de las dos carreras profesionales.

También el concierto de Canto Lírico Andino, una propuesta artística que pone en valor la riqueza de la música y la tradición vocal y finalmente el Concierto de gala el jueves 17, noche especial que reunirá a la comunidad educativa e invitados para celebrar las Bodas de Diamante y brindar reconocimiento a quienes han contribuido al crecimiento de la escuela.

En cuanto al deportes, los estudiantes de las tres escuelas confraternizarán el día 18 en el Coliseo Bolivarianos en un campeonato de fulbito y luego disfrutarán del Baile de Confraternidad.