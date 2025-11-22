Actividad académica realizó Escuela de Música de Piura.
Actividad académica realizó Escuela de Música de Piura.

en escena, experiencias didácticas desde las artes”, se denominó la actividad académica que brindó la Escuela Superior de Música Pública “José María Valle Riestra” de Piura, dirigido a estudiantes, docentes, autoridades y público en general.

Fue una propuesta que integró creatividad, pedagogía e interdisciplinaria desde las áreas de música, danza, artes visuales y teatro, y se consolidó como un espacio de encuentro, reflexión y demostración del potencial transformador de las artes en la educación.

EXPOSICIÓN

Incluyó aprendizajes en diversos lenguajes artísticos mediante una exposición didáctica abierta al público, que incluyó puestas en escena teatrales, productos visuales, composiciones musicales y creaciones coreográficas.

Una de las propuestas fue la producción intelectual de la creación de módulos interdisciplinarios para el área de Arte y Cultura, que estuvo bajo la conducción de Luz Valdez Vargas, junto al trabajo de los estudiantes de VI y VIII ciclo: Julio Morán y Brayan Eche (Música); Jean Pierre Cevallos y Andy Panta (Danza); Miguel Dioses y Fresia Cruz (Artes visuales) y Félix Fiestas (Teatro)

El evento contó con el respaldo de la Escuela y la presencia del director general, Víctor Céspedes, del jefe de Unidad Académica Fidel Requena y Sandy Pacherres (coordinadora académica).

