Con una serie de actividades culturales, sociales y artísticas, el distrito de Tambogrande celebra sus 185 años de creación, que se iniciaron ayer con la elección y coronación de su soberana, donde 6 bellas candidatas demostraron belleza, carisma y compromiso con su pueblo.

Para mañana domingo, a partir de las 8:00 p.m., en el Coliseo Municipal, se desarrollará el Concurso de Danzas Folklóricas “Tusuy Llaqta”, donde los participantes mostrarán con orgullo el talento y la riqueza cultural de los bailes tradicionales y danzas típicas regionales y de todo el Perú.

El lunes 17 prosiguen las actividades llenas de diversión para los niños y niñas, en una tarde especial con juegos lúdicos, actividades de estimulación temprana, un gran show infantil y el concurso “Yo Soy” Temporada 2.

GASTRONOMÍA

Con el objetivo de promover la reactivación económica local, el turismo y la riqueza cultural, la comuna ha organizado la Feria Agropecuaria y Gastronómica 2025, evento que reunirá tradición, sabor y diversión en un solo lugar.

Todos podrán disfrutarla el martes 18, a las 10:00 a.m., en la plaza de armas de Tambogrande, cuya atracción será la elaboración del cogote más largo de la región, además de la degustación gratuita de este emblemático plato típico tambograndino.

El evento incluye presentaciones artísticas, exhibición de caballos de paso, stands de productos agropecuarios y gastronomía típica, en los que productores y emprendedores locales mostrarán lo mejor de su talento, identidad, costumbres y tradición.

SERENATA

El viernes 22 se llevará a cabo el II Congreso Distrital de la Juventud, donde destacadas profesionales compartirán sus experiencias con los jóvenes de los distintos centros poblados e II.EE. a través de números artísticos que reflejan la energía y creatividad de la juventud, será en el Centro Campestre “Sol y Luna”.

Por la noche, en la plaza de armas, tendrá lugar la serenata al distrito con artistas regionales y nacionales. Al día siguiente, en su día central, habrá Misa te Deum, izamiento, desfile cívico-escolar-militar, sesión solemne y el gran baile social en el terminal terrestre. Cierra el lunes con la ceremonia de matrimonios masivos.