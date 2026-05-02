Un llamado a los egresados, estudiantes de colegios, universidades y personas apasionadas por el canto a formar parte del coro institucional de la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra.

La institución piurana, a través de la maestra de canto y coro Luz Cama, ofrece a los interesados formación vocal guiada, trabajo en grupo y ensamble coral, desarrollo musical y escénico, además participación en presentaciones artísticas acompañados por la Orquesta Sinfónica de Piura.

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CON GANAS

El inicio de los ensayos será el martes 5 de mayo, al mediodía, en el auditorio de la Escuela y los organizadores indicaron que no se necesita experiencia previa, solo ganas de cantar, aprender, descubrir tu voz y formar parte de la comunidad artística.

Por otro lado, presentaron los horarios académicos correspondientes a cada ciclo de la Carrera Profesional de Música de este año, el mismo que está diseñado para fortalecer la formación artística, técnica y profesional.

Será un año lleno de aprendizaje, creatividad y crecimiento musical, donde la música no solo se aprende, sino que se vive cada día.