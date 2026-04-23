El vocalista Mathías Lozada, nieto de Walther Lozada, fundador de la orquesta Armonía 10, hizo oficial la suspensión de sus presentaciones a través de un comunicado en sus redes sociales, que cayó como un baldazo de agua fría a sus seguidores.

El joven artista indicó que se alejará temporalmente de los escenarios para dedicarse a sus estudios de música en una universidad, agradeciendo a todos por el apoyo recibido que ha hecho desarrollarse en el ámbito musical y conocer a personas que han marcado su camino.

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UN MENSAJE

“Con un gran saludo, me dirijo a ustedes para decirles que estoy muy agradecido con todos. En este tiempo en que me apoyaron a seguir en este lindo camino que es la música, he conocido a gente increíble en el transcurso de este tiempo, personas que jamás pensé conocer. Ha sido un gusto enorme, agradecer a mi familia por la oportunidad de compartir mi talento en los escenarios” , dice el pronunciamiento.

Más adelante, enfatiza que “hoy me despido por un tiempo de los escenarios y de ustedes, ya que empiezan mis clases de música en la universidad y necesito enfocarme plenamente en mi formación profesional. Gracias por todo su apoyo, nos volveremos a encontrar muy pronto” .

Con esto, Mathías Lozada deja abierta la posibilidad de su regreso a los escenarios más adelante, algo que cayó muy bien entre sus fans que le desearon éxitos en esta nueva etapa de su vida.

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UN GRANDE

La agrupación Armonía 10 de Walther Lozada es una de las agrupaciones más sonadas y queridas del público, de la cual cuentan con grandes voces y éxitos musicales.

Mathías Alejandr.o fue considerado el cantante heredero del legado musical de su abuelo, que destaca por su carisma y potencia vocal, interpretando clásicos de la agrupación en giras por el Perú y extranjero.

Entre sus temas que más gozaron su público están: “Tomar para Olvidar”, “La Duda”, “Ya No Quiero Llorar” y “Mi Único Amor”. Mathías posee un talento innegable que posteriormente irá fortaleciendo en su carrera musical.