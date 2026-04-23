El cantante hace un alto en su carrera musical para estudiar en una Universidad.
El cantante hace un alto en su carrera musical para estudiar en una Universidad.

El vocalista Mathías Lozada, nieto de Walther Lozada, fundador de la , hizo oficial la suspensión de sus presentaciones a través de un comunicado en sus redes sociales, que cayó como un baldazo de agua fría a sus seguidores.

El joven artista indicó que se alejará temporalmente de los escenarios para dedicarse a sus estudios de música en una universidad, agradeciendo a todos por el apoyo recibido que ha hecho desarrollarse en el ámbito musical y conocer a personas que han marcado su camino.

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“Con un gran saludo, me dirijo a ustedes para decirles que estoy muy agradecido con todos. En este tiempo en que me apoyaron a seguir en este lindo camino que es la música, he conocido a gente increíble en el transcurso de este tiempo, personas que jamás pensé conocer. Ha sido un gusto enorme, agradecer a mi familia por la oportunidad de compartir mi talento en los escenarios”, dice el pronunciamiento.

Más adelante, enfatiza que “hoy me despido por un tiempo de los escenarios y de ustedes, ya que empiezan mis clases de música en la universidad y necesito enfocarme plenamente en mi formación profesional. Gracias por todo su apoyo, nos volveremos a encontrar muy pronto”.

Con esto, Mathías Lozada deja abierta la posibilidad de su regreso a los escenarios más adelante, algo que cayó muy bien entre sus fans que le desearon éxitos en esta nueva etapa de su vida.

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UN GRANDE

La agrupación Armonía 10 de Walther Lozada es una de las agrupaciones más sonadas y queridas del público, de la cual cuentan con grandes voces y éxitos musicales.

Mathías Alejandr.o fue considerado el cantante heredero del legado musical de su abuelo, que destaca por su carisma y potencia vocal, interpretando clásicos de la agrupación en giras por el Perú y extranjero.

Entre sus temas que más gozaron su público están: “Tomar para Olvidar”, “La Duda”, “Ya No Quiero Llorar” y “Mi Único Amor”. Mathías posee un talento innegable que posteriormente irá fortaleciendo en su carrera musical.

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