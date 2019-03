'La Chama' revela que rechazó invitaciones de Christian Cueva y le contó a su esposa: "Antes de todo soy mujer"

Síguenos en Facebook

La modelo venezolana Alexandra Méndez, popularmente conocida como 'La Chama', reveló en 'El Valor de la Verdad' que el volante de la selección peruana Christian Cueva le invitó a salir en varios ocasiones, pero ella las rechazó y ante la insistencia del futbolista le contó a su esposa a través de Instagram.

"Debe ser porque tiene esposa, madre de sus hijos, por eso, no es ningún soltero. No fue hace mucho. Algo que no me gusta es la mentira. Yo lo conocí en una reunión y me cayó bien. Tampoco es que me llame la atención por alguna cosa, para nada (me parece un hombre atractivo), no es mi estilo, no es mi tipo. Le faltan muchas cosas, (por ejemplo) altura", respondió ante las preguntas de Beto Ortiz.

Cuando Christian Cueva le invitaba a salir y halagaba su belleza, 'La Chama' le preguntó si no tenía esposa, y según ella, el mediocampista le dijo que tenía problemas con la madre de sus hijos.

"Yo le dije, por favor yo sé que tienes esposa. Me mostraron el Instagram de la esposa, que me parece que tiene unos hijos súperlindos, la señora publica cosas súperlindas y se ve que es buena gente. Eso era lo que más rabia me daba. Tienes una familia tan familia, tu esposa acaba de dar a luz y tú estás pendiente de escribirle a otra chica. Yo primero antes que todo soy mujer y eso a mí no me gustaría que me lo hicieran", manifestó la participante de 'El Valor de la Verdad'.

Asimismo, contó que le envió una captura de pantalla, de las conversaciones que tenía con Cueva, a la esposa del futbolista.

"Le dije, sabes algo, te voy a agradecer, por favor que no me escribas porque tú tienes esposa, tienes hijos y tú estás con ella. Acabas de tener un hijo, así que por favor, respeta, sino yo le voy a escribir yo a ella contándole esto para que me dejes en paz. Él no me creía y yo le escribí", contó.