La actriz cómica Susan Cristán, llamada en el mundo del espectáculo como ‘La Chola Puca’, realizó una grave denuncia contra su esposo por presuntas agresiones físicas y psicológicas en su contra.

Fue en una entrevista para RPP Noticias a través de la cual ‘La Chola Puca’ hizo la denuncia luego de fuertes declaraciones. “Hoy día ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”.

Reveló que interpuso la denuncia contra su esposo en la comisaría de Salamanca y aprovechó para solicitar ayuda para ser sacada de su domicilio.

“Fui a la comisaría de Ate pero me dicen que mi domicilio no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca. (...) Donde fui a la comisaría, me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho”, sostuvo la actriz cómica.

‘La Chola Puca’ protagonizó un matrimonio civil con el empresario Pablo Ramírez. Fue a inicios del mes de enero del 2020 cuando ambos se dieron el sí.

