Luego de superar la COVID-19, la Tigresa del Oriente vuelve a preocupar a sus seguidores, ya que la cantante fue diagnosticada con sordera en ambos oídos.

En una entrevista con El Popular, la Tigresa comentó que sufre de hipoacusia bilateral (sordera) en ambos oídos con nivel media entrando a severa, principalmente en los tonos agudos.

“ Hace un mes sufrí un golpe en la cabeza, tropecé, y al caer, me pegué contra la pared. Ahora, en casa o al acudir a alguna entrevista, estoy pidiendo que me repitan las cosas porque ya no escucho como antes”, explicó la artista

El médico de la intérprete de Nuevo amanecer, aseguró que la pérdida auditiva en el oído derecho es mayor que en el izquierdo y el golpe que sufrió pudo haber aumentado los síntomas. Además, los nervios auditivos perdieron sensibilidad por consecuencia de factores naturales como el envejecimiento.

La Tigresa del Oriente cuenta su experiencia con coronavirus

