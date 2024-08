A través de sus redes sociales, La Uchulú contó el delicado y peligroso episodio que pasó esta semana, cuando por equivocación ingirió lejía en vez de agua.

“Ayer mi hermana dejó una botella de agua en esta mesita, donde normalmente yo dejo mi agüita para tomar (...) resulta que la botellita de agua nunca fue agua y lo que me tomé fue lejía”, expresó La Uchulú

Luego continuó con: “tuve que acudir a la clínica de inmediato por el ardor que sentía en la garganta y en el estómago, me estaba causando una tos muy desagradable”.

La Uchulu dice que ya no cree en el amor: “yo he tenido tres relaciones serias”

En una reciente entrevista, La Uchulú reveló que ha experimentado tres relaciones serias en su vida. A pesar de su sinceridad en dichas relaciones, la joven comediante lamentó que sus parejas le han causado dificultades, ya que no solo le han mentido y sido infieles, sino que también han llegado al extremo de maltratarla.

“Tuve una relación de un año y medio que terminé hace tres meses, no dio para más, él tenía su mujer y su hijo. Él supuestamente había terminado con su mujer”, contó la actriz cómica en el programa Hablemos de Belleza

Luego continuó con: “yo he tenido tres relaciones serias, uno me dobló la mano y me engaño, el segundo ha jugado conmigo, porque supuestamente estaba saliendo conmigo siete meses y tenía una relación de ocho meses y este último que tenía su mujer y su hijo”.