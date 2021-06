En la gala final de ‘El Artista del Año’, ‘La Uchulú’ llegó acompañada de Linda Caba y la cantante española Melody, autora del pegajoso tema “No sé”. El trío logró llevarse la máxima puntuación en la primera ronda, pero fue eliminada en la fase de canto, obteniendo el tercer puesto en la competencia.

“Me estoy yendo contento. Quizás perdí un concurso, pero gané mucha experiencia, he aprendido mucho en el ámbito del canto, también el baile porque yo nunca he hecho alguna pirueta y son retos en la vida que de eso se aprende”, comentó La Uchulú a la prensa.

Luego continuó: “haber llegado hasta la final de El Artista de Año me llena de orgullo. Mi mamita debe de estar contenta, ella me llamó cuando salí en la segunda gala y estábamos gritando de alegría”.

‘La Uchulú’ se reforzó con Linda Caba y Melody para competir en la gran final de “El Artista del Año”, conducido por Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)

“La Uchulú” iba a terminar la casa de su mamá si ganaba “El Artista del año”

Hace unos días, el popular personaje aseguró que le está poniendo muchas ganas para lograr un buen número y así poder alzar la copa de El Artista del Año.

“No hay nervios, hay mucha adrenalina, quiero dar lo mejor, voy con mucha energía. Ernesto Pimentel me está dando muchos consejos y este sábado voy a sorprender, me verán como nunca me han visto”, señaló en ese momento el personaje.

Del mismo modo, “La Uchulú” contó lo que significaría ganar el reality. “ Sueño con levantar la copa y, de lograrlo, será un premio para mí, para toda mi familia y para mis seguidores”, acotó.

