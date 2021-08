La Uchulú preocupó a sus fans tras sufrir una aparatosa caída mientras grababa en el programa “El reventonazo de la Chola”. La tiktoker hizo un salto en una valla con una pelota, pero no calculó bien y cayó estrepitosamente.

Sin embargo, ‘La Uchulú’ aclaró que la caída no fue premeditada y que se viene recuperando.

“En realidad, esto me pasó por traviesa. No estaba pauteada en ninguna secuencia. Calculé mal ese salto, me golpee fuerte, pero me encuentro bien gracias a Dios. Solo fue un susto y de las caídas se aprende. Así que este sábado verán cómo fue todo lo que pasé en el programa”, refirió fuera de pantallas.

Además, señaló que seguirá haciendo reír al público no solo en el espacio humorístico de América TV, sino también en el circo Kausachun Bicentenario, que prepara una función especial este domingo por el Día del Niño. Las funciones de fines de semana se amplia hasta el 30 de agosto.

“Yo estoy dedica a seguir creciendo como artista y uno de mis objetivos es que mis seguidores disfruten con lo que hago, así que vamos a seguir en el circo hasta fin de mes”, mencionó.

MIRA AQUÍ EL VIDEO

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE