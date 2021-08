¡Hermoso gesto! En redes sociales se ha difundido una historia que a enternecido los corazones de miles de cibernautas. Una joven mexicana decidió realizar su sesión de fotos por sus quince años en el basurero donde trabaja su papá. este acto le ha valido el aplauso de miles de usuarios.

La publicación de este evento fue realizada el pasado 4 de agosto, a través del perfil de Facebook de Red Ambiental en México, misma que ya cuenta con más de 500 veces compartida y casi 6 mil reacciones.

La joven quinceañera se llama Diana y es la hija de Jorge, quien trabaja como operador de una compactadora en el centro de relleno sanitario. Cabe mencionar que en la sesión de fotos se puede ver a la enorme máquina que opera el padre de la adolescente.

“No me da vergüenza, él ha trabajado para que a mí no me falte nada. Estoy orgullosa de él, de mi familia y de quién soy”, declaró la joven para un medio local.