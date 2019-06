Lady Gaga: así reaccionó en su concierto al ser vinculada con Bradley Cooper (VIDEO)

En medio de rumores que la señalan como la posible causa de la separación de Irina Shayk y Bradley Cooper, Lady Gaga habló sorprendió con la reacción que tuvo durante un concierto realizado en Las Vegas el último fin de semana.

El hecho ocurrió cuando la cantante estadounidense habló sobre el respeto hacia la persona poco antes de interpretar "Shallow", tema que cantó con Bradley Cooper en la última gala de los Oscars.

"La gente me decía rara... Decía que mi música y yo éramos tan gay y que no iba funcionar y trataron de cambiarme y yo nunca lo hice... Entonces, sea lo que sea con lo que te identifiques, espero que sepas que te respeto...", dijo Lady Gaga en su monólogo de más de dos minutos.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de Lady Gaga al escuchar que uno de los asistentes le preguntó por Bradley Cooper.

"¿Dónde está Bradley?", se escucha gritar al fanático, a lo que Lady Gaga responde: "Y otra cosa, sean amables. Sean amables o jód***".

El video que se ha viralizado en las redes sociales fue difundido en Twitter por una de las asistentes al concierto de Lady Gaga.

