Lady Guillén también se sumó a las figuras de Latina que han mostrado su apoyo a Karen Schwarz, luego de que ella expresara su molestia contra Rodrigo González por haber mostrado una historia de Instagram en la que aparecía su hija.

“Yo me rayo, me endiablo, me aloco y me vuelvo asesina por mi hija. Entiendo la indignación de Karen por supuesto y creo Rodrigo que se te pasó mucho la situación de querer opinar ante una criatura que no tiene nada que ver. No podemos estar en conflictos involucrando inocentes en este tema”, dijo en un primer momento la conductora de ‘Tengo algo que decirte’.

Lady Guillén apoya a Karen Schwarz y explota contra Rodrigo González. (Video: Latina)

“Yo no soy hipócrita y por eso estoy dando mi opinión y estoy diciendo lo que siento como mamá. No es posible, no es justo que metamos a criaturas inocentes en cualquier tipo de crítica u opinión que queremos hacer a nivel público. Tampoco comparto a la gente que quiere avalar el hecho porque haya tapado con un emoticón la cara de la hija de Karen. (...) Es algo que yo no estoy de acuerdo y tampoco permitiría de que suceda con mi hija", agregó muy ofuscada Lady Guillén.

Finalmente, la también abogada le pidió a Rodrigo González tomar consciencia de la influencia que tiene como líder de opinión antes de hacer una opinión o crítica involucrando a otros que nada tienen que ver.

"Ojalá puedas tomar consciencia y puedas entender que lo que está pasando en este momento va fuera de lugar y que sí efectivamente puede afectar en el lado psicológico a una niña que no tiene nada que ver en el problema de adultos”, sostuvo Guillén.