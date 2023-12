Lady Guillén se pronunció sobre la denuncia por agresión que Samantha Batallanos le entabló a su expareja Jonathan Maicelo. Además, la conductora de TV expresó que le debe de caer todo el peso de la ley al boxeador.

“Considero que es correcto que Samantha Batallanos haya denunciado a Jonathan Maicelo, sin embargo, me sorprende que algunos hayan cuestionado esto porque ella no lo contó mucho antes, ella declaró que en cuatro oportunidades Jonathan Maicelo ya la había maltratado física y psicológicamente, y creo que no deberían existir cuestionamientos, una mujer que pasa por violencia no se va a atrever a contarlo de un momento a otro”, expresó Lady Guillén.

Luego continuó con: “la sociedad debe entender que este tema se debe tomar con muchas pinzas, por el contrario, todos debemos pensar que es bueno que ella haya reaccionado a tiempo y esto no haya desencadenado en algo peor, pues Maicelo, como ella ha relatado, cada vez era más violento con ella”.

La conductora de “Dilo Fuerte” le recomendó a Samantha Batallano que lleve terapia sicológica, para que pueda sanar y no repetir los mismos patrones.

“Creo que es importante que Samantha lleve terapia sicológica para que no vuelva a repetir patrones y pueda identificar y apartar rápidamente a posibles agresores. Por otro lado, el Poder Judicial debe valorar la denuncia de Samantha con una buena investigación para que Jonathan reciba la sanción correcta. Esto no puede quedar solo en una denuncia pública, el agresor es el agresor y las leyes sancionan la violencia contra la mujer. Basados en el testimonio de Samantha, este hombre es un agresor y le debe caer el peso de la ley”, finalizó.





