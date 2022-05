Tras recordar que vio de cerca el escándalo de infidelidad que protagonizó Melissa Paredes, debido a que ambas formaban parte de “Reinas del Show”, Lady Guillén decidió pronunciarse por primera vez sobre el nuevo enfrentamiento de la actriz con su exesposo Rodrigo Cuba.

Para la conductora de Panamericana Televisión, tanto Melissa Paredes como el futbolista están actuando de manera irresponsable al exponer sus diferencias en público.

“Hay una criatura que está siendo expuesta, al parecer, por dos padres irresponsables, más allá de que cada uno conozca la verdad de su historia, creo que los dos son irresponsables exponiendo a una criatura que debería estar tranquila en su casa... La única afectada será una niña que merece tener estabilidad en todos los ámbitos”, señaló durante la conducción del programa “Dilo Fuerte”.

Critica actitud de Melissa Paredes

Lady Guillén también opinó sobre los nuevos descargos que la protagonista de “Ojitos Hechiceros” hizo en “América Hoy”, y aseguró que notó a la actriz bastante fría, ya que en ningún momento expresó su preocupación por el bienestar de su pequeña.

“Por momentos me pareció muy fría, porque cuando uno es mamá se olvida de que uno existe, y no piensas en que yo sufro, en que me falta esto, en lo que hablan de mí; en ningún momento, en toda la entrevista, escuché: ‘mi hija está sufriendo, mi hija está mal, no quiero que pase esto’; yo siento que solo piensa en ella”, criticó.

Para la conductora, Melissa Paredes no admitirá nunca haber sido infiel a Rodrigo Cuba porque en el ámbito legal tiene mucho qué perder.

“Legalmente creo que, si una persona hubiese sido infiel, y digo hubiese porque a mí no me consta, yo no he dormido con Melissa, no he dormido con el “activador” (Anthony Aranda), cuando uno es casado legalmente y una mujer que dice: ‘sí, soy infiel’ tiene todas las de perder a nivel matrimonial... Ella sabe que si acepta, puede perder muchos temas con su hija”, concluyó.

