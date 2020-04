Mientras varios de sus colegas buscan reinventarse en la era digital, Lalo Ebratt encuentra mayor satisfacción en su evolución musical. Ha explorado diferentes estilos más allá del género urbano, siendo “La Gatita” el último regalo para sus seguidores.

El género urbano es muy amplio. Tú has incursionado en el trap y reggaeton. ¿Cómo defines tu enfoque musical?

Hago música en general, porque soy una persona que nació en Colombia, con una gran diversidad de sonidos. Crecí en la costa caribeña, entonces todo lo que hago se ve reflejado en el sabor samario. Es importante, porque dejo mi sello en cada tema que hago. “La Gatita”, es una consecuencia de todo esto.

También hiciste “Amor a primera vista”, una cumbia con Belinda, Los Ángeles Azules y Horacio Palencia. ¿Cuando un ritmo es atractivo para tu propuesta?

Para mí es sencillo, porque estoy abierto a muchos ritmos. Ese tema fue muy diferente y también me da un poco de miedo por cómo la gente lo va a aceptar. De eso se trata, de darle algo nuevo al público y que lo puedan escuchar nuevas generaciones, por eso me preocupo mucho por mis letras.

El trap suele ser más libre dentro de su composición narrativa, ¿cómo lo llevas para que no sea ofensivo?

Busco aportar a través de mensajes interesantes. Soy libre, pero sin ofender al público. Esta canción (‘La Gatita’) es una analogía de una mujer que puede ser “gatita” (atrevida) en la fiesta, pero también es tierna o dulce. Es una comparación que se puede dedicar por el ritmo. Además, este tema lo lanzo con Tainy, con quien soñaba trabajar cuando estaba en el colegio. Es una gran oportunidad para cualquier artista nuevo. Mi música es para cambiar el ánimo.

Sobre todo, porque eres compositor en una época donde esta labor la llevan más los productores...

Es una ventaja porque no dependo que otra persona escriba para mí. También por el tema económico, lo mejor es escribir solo. No está de más colaborar con compositores, porque se exploran otros sonidos. Yo lo he hecho. Lo genial es explorarse todo el tiempo, así no cambia la esencia.

Al elaborar sus propias canciones, ¿crees que esta es la conexión que mantienen con quienes iniciaron el movimiento urbano del noventa?

Muchos artistas están haciendo música para querer sonar en la radio, algo más comercial; mientras que otros hacemos música de corazón. Por ejemplo, Vico C contaba mucho la realidad, y eso me influencia porque cuento mis influencias. Depende también de lo que desea contar el artista. No en todas las canciones de ahora se habla de temas coherentes, que traten un buen mensaje.

¿Por qué crees que gran parte de los artistas que hacen género urbano buscan más este éxito comercial?

Creo que es por el tema monetario y porque quieren hacer las cosas muy rápido. Yo pienso que hay un proceso, lento pero constante. Es aprender, también. Subir muy rápido no deja ningún aprendizaje. Hay cosas para las que uno no está preparado. Hay que ser disciplinado.

La inmediatez en la era digital hace que muchos artistas deban renovar sus canciones constantemente. ¿Qué opinas de esto?

Todo el mundo busca reinventarse, pero hay otros artistas que siguen con la misma fórmula. Por mi lado, más que diferenciarme, busco evolución. Mi último lanzamiento es una consecuencia de todo lo que venido pasando.

Lalo Ebratt

cantante y compositor

Además de ser uno de los integrantes fundadores del colectivo Trapical Minds, Ebratt ha colaborado con artistas como Juanes, Yera, J Balvin , Ventino o Reik. Ha lanzado temas como “Mocca”, “Loca como tú”, entre otros.