Laszlo Kovacs ha descartado abiertamente la posibilidad de tener hijos con su esposa, Mili Asalde. Sus declaraciones fueron realizadas frente a las cámaras de América Televisión. Es importante destacar que el actor tiene 45 años, mientras que su esposa, Mili Asalde, tiene 42.

“Yo tengo 45 años, mi esposa tiene 42, o sea, yo creo que ese tren ya partió hace tiempo. Nosotros conversamos y decimos: ya no tenemos la energía para eso”, expresó Laszlo Kovacs para América Televisión

Luego continuó con: “o sea, sabemos de lo demandantes que es ser padres y nada, la vida no nos dio esa historia, digamos por algo será. Nosotros igual estamos felices juntos, queremos envejecer juntos, como pareja”.

Laszlo Kóvacs responde a Gonzalo Núñez: “Es un incitador de violencia”

Laszlo Kóvacs, actor reconocido por darle vida a ‘Tito’ en “Al fondo hay sitio”, no se quedó callado y arremetió contra el periodista Gonzalo Núñez, quien criticó duramente la serie en la que trabaja.

El intérprete del famoso personaje de AFHS fue intervenido por las cámaras de Amor y Fuego en la avant premiere de “Bienvenidos al paraíso”, la nueva película peruana que se estrenará este 28 de marzo y respondió con todo al periodista deportivo. Incluso le aconsejó acudir a un psicólogo.

“De verdad, sobre ese sujeto yo creo que es mejor ni opinar, me parece que tiene algunos problemas personales bastante serios y que debería buscar ayuda psicológica. Yo ni me he enterado, pero si creo que está un poquito descontrolado”, le recomendó ‘Tito’ a Nuñez.

Asimismo, deslizó que el periodista habría sido despedido de América Televisión por su comportamiento.

“Yo ni me he enterado, pero por ahí sí creo que él está un poquito descontrolado. De corazón, que busque ayuda, porque él también es un incitador de violencia para mí. Por algo lo botaron del canal, es lo que yo he escuchado” , acotó Kóvacs.

Te puede interesar