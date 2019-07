Laura Bozzo: "Estoy pensando en acabar mi vida como presidenta" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Laura Bozzo llegó al estudio de ATV para mantener una extensa entrevista con Milagros Leiva, donde relevaría pasajes de su vida privada.

La periodista sorprendió a la popular ‘Abogada de los pobres’ con una pregunta íntima sobre el vínculo que mantuvo con el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

-Leiva: “¿Cuál crees que fue tu pecado, apoyar a Montesinos y Fujimori?”

-Bozzo: Mi pecado es este, decir lo que pienso. Apoyar no fue un delito. Yo puedo tener mi propia opinión"

-Leiva: “... Y podías mandarle besos a Montesinos si querías”

-Bozzo: “Me podía meter a la cama, y en todo caso, pude haber sido acusada de mal gusto, no un delito. Cosa que no pasó porque no fue mi amante”

-Leiva: “No te fuiste a la cama con Vladimiro Montesinos”

-Bozzo: “Nunca, nunca me fui a la cama con Montesinos”

-Leiva: “¿Estabas enamorada de Alberto Fujimori?”

-Bozzo: “Estaba impresionada por el poder. Montesinos y Fujimori casi me meten a la cárcel”

LAURA QUIERE SER PRESIDENTE

Milagros Leiva le preguntó a Laura si le gustaría incursionar en la política, por lo que la polémica conductora respondió que sí.

“¿Por qué no? Más adelante, porque ahora estoy haciendo un programa nuevo". Al escuchar la respuesta, Leiva le comenta si le gustaría ser presidenta, entonces Bozzo sorprendió con contundente afirmación

“Estoy pensando en acabar mi vida así (como presidenta)”, fue lo que dijo Laura Bozzo. Además, destacó que sería una buena mandataria, pues tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas.

"Por lo menos no habría corruptos. Soy doctora en Derecho y Ciencias Políticas, querida, no soy cualquiera".



Minutos después, Laura Bozzo sostuvo que solo era una broma. "Te aseguro que mucha gente votaría de mí. Pena de muerte para los corruptos, violadores (...) No estoy hablando en serio, ya se la creyeron. Es una broma", dijo entre risas.