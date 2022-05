Laura Spoya no fue indiferente a la polémica que afrontan Melissa Paredes y Rodrigo Gato’ Cuba. La influencer se animó a dar su opinión respeto a la polémica fotografía enviada por Melissa Paredes a Rodrigo Cuba, en la cual se ve a su hija sobre el regazo de su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda.

En los videos que compartió en su storie de Instagram, lo primero que hizo la exreina de belleza fue confesar que formaba parte del “team ‘Gato’”.

“Mi mamá y yo subimos una historia sobre el caso del Gato y Melissa, pusimos de que team éramos y de pronto tengo mi bandeja de mensajes llena de comentarios. Los terceros salen sobrando, pero al ser pública y tener una hija de tres años, puedo también comentar qué opino”, comenzó diciendo.

“Nadie puede decir quién es mal padre o mala madre, pero comentando como cualquier persona normal... Soy una persona desconfiada hasta de la sombra, no porque todo el mundo sea malo, pero es mejor desconfiar, pensar mal, que luego lamentar”, agregó.

Respecto a la foto en las que aparece la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en las piernas de Anthony Aranda, la influencer consideró que la exconductora de televisión debería de tener más cuidado con su pequeña.

“Al tener una hija chiquita, no podría dejar que ella se apoye en piernas, ni que se siente en las piernas de una nueva pareja, amigo de confianza, porque me sentiría incómoda, lo vería mal. Esto no quiere decir que tenga malas intenciones con la niña, pero nadie sabe. Con todas las cosas horrorosas que salen en la televisión, debemos tomar medidas un poco más desconfiadas, más que nada con las niñas. Es lo que yo opino, pienso”, finalizó.

Laura Spoya cuestiona a Melissa Paredes.

