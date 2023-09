Impactantes revelaciones. Laura Spoya hizo una fuerte revelación sobre una de sus ex parejas, y es que la ex Miss Perú, fue engañada, pues pensó que ella era la pareja oficial, pero descubrió que era la amante, así lo contó en una reciente entrevista en el podcast ‘Preguntas que arden’ del artista Christopher Gianotti.

Laura Spoya confesó que siempre había tratado un como mal a los hombres, hasta que tuvo una relación algo “tóxica” que no terminó como ella esperaba. “ Siempre he tratado a los hombres un poco mal hasta que llegó uno peor que yo y me jod... horrible, terminé deprimida, lloraba, no quería comer. Realmente estaba enamorada de este tipo y tenía otra, pero la otra no era la amante, la amante era yo. Entonces, eso me dio en el ego” , narró la modelo.

Sin embargo, no todo quedó ahí , pues según contó la ex participante de ‘El Gran Chef Famosos’ obtuvo su venganza con la ayuda de la ‘Firme’. “Hablé con la mujer y nos pusimos de acuerdo para desenmascararlo (...) “ Él le decía a ella que yo era una chibola obsesionada y cómo podía creer que iba a estar con una modelo como yo que no se podía tomar en serio. Y a mí me dijo ‘es mi ex obsesionada, de esas que te persiguen, pero no tengo nada con ella’. Luego se enteró de que las dos sabíamos y llamaba para decirme que no salga de mi casa, que me iba a atropellar ”, agregó.

Su historia de amor con su esposo

La modelo confesó que tuvo que viajar a México para alejarse de su ex pareja, y fue ahí que conoció a Bryan Rullan, su actual esposo, con quien regresó a Perú. “ Volví a Perú para el Miss Perú y el último fin de semana lo pasé en Acapulco. Él tenía discotecas, fui a una y ahí lo conocí. Solamente lo vi dos días, intercambiamos teléfonos y cuando estaba en el Miss Perú, un día se apareció y desde ahí no nos hemos separado ”, señaló.

Para terminar, Laura Spoya señaló que no es una persona celosa y la única persona a la que le ha sido fiel es a su actua esposo. “ Mi esposo es la única persona a la que no le he sacado la vuelta. Me he mantenido fiel hasta el día de hoy y lo he respetado realmente como se debe ”, manifestó.





