Leonard León admite en 'El Valor de la Verdad': "Sí he sido violento con las mujeres" (VIDEO)

Tras anunciar que Leonard León será el próximo invitado en 'El valor de la verdad', Beto Ortiz lanzó un nuevo adelanto de lo que se verá este sábado en su programa.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de televisión compartió un video donde se puede ver al cantante de cumbia hablando sobre las denuncias que existen en su contra por agresión a las mujeres.

"¿Eres violento con las mujeres?", le pregunta Beto Ortiz, a lo que Leonard León responde: "Las he insultado, he llegado a decirle palabras feas, soeces, lisuras".

"Me decía que era un borracho, de que yo era un sinvergüenza, de que la casa era como una cantina y lo ratifico, sí he sido violento... No aguanté más pues", se escucha decir al cumbiambero en el nuevo avance.

Como se recuerda, Leonard León ha sido involucrado en varias denuncias de agresión a sus exparejas y, recientemente, a su hermana Vanessa León. Además, hace un mes anunció su separación con Olenka Cuba, con quien tiene una bebé de apenas cuatro meses.