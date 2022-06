“Poderes” es el título del nuevo tema que Leslie Shaw presentó en todas las plataformas digitales y que contará, a manera de desahogo, todo lo que la cantante vivió durante los dos años de pandemia.

El video oficial de “Poderes” ya se encuentra en YouTube. El sencillo fue escrito junto con Dakota y Michi Sanz, y la producción estuvo a cargo de Bassto.

“Con ‘Poderes’ me muestro muy vulnerable, demuestro que he pasado por cosas difíciles durante todo ese tiempo pero que, sin embargo, no he abandonado mis sueños y sigo luchando por alcanzar mis metas ya que tengo todo los poderes para poder cumplirlas”, expresó la artista nacional en comunicado de prensa.

“Quiero inspirar a las personas a que se redescubran, a que se amen más, se valoren y a que ellas mismas utilicen sus propios poderes para ser felices y sentirse poderosas y tomar el control de sus destinos, como yo lo hice con mi carrera”, añadió.

El video de la canción fue filmado en Miami, Estados Unidos, con la dirección de Ignacio Ugarteche. Mientras que la dirección de fotografía estuvo a cargo de Daniel Higashionna, la dirección de arte y styling de Sabrina Franco; la fotografía de Bruno Bonilla; la coreografía de Patricio Quiñones; y el color y postproducción de Eduardo Arriaga.

“Todo el equipo es peruano. Me encanta compartir con artistas peruanos porque siento que van a entender mucho más el esfuerzo y el trabajo que hago para salir adelante”, señala Leslie.

“Habrá novedades permanentemente. Tengo bastantes proyectos, he estado haciendo muchísima música y hay más en camino. Me han invitado a colaborar con otros artistas y estoy filmando nuevos videos; espero que pronto salgan todos y conozcan los sonidos en los que estoy incursionando”, adelantó.

