En los últimos días, Leslie Shaw ha sido víctima de críticas por parte del padre de Mario Hart. Este último ha sido pareja de la cantante y modelo hace ya varios años.

Como se recuerda, ambos tuvieron un breve romance, que llegó a su fin debido al mal comportamiento del piloto, quien ahora se encuentra casado con Korina Rivadeneira, con quien tiene una hija.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Shaw y Hart se conocieron en ‘El Gran Show’ en el año 2015. La química entre ambos se hizo evidente en el reality de baile, aunque ellos se esforzaban en negar que tenían una relación sentimental.

Sin embargo, en agosto del mismo año, la intérprete de ‘Castigo’ confirmó que mantenía un vínculo amoroso con el entonces chico reality. Incluso, se animaron a lanzar una canción a dúo, titulada ‘Tal para cual’.

¿POR QUÉ TERMINARON?

La pareja iba desarrollando muy bien su relación, se mostraban cariñosos en público, pero de pronto todo se terminó. Y fue por un acto desleal perpetrado por Mario Hart.

El piloto confesó tiempo después, mediante una entrevista, que le fue infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda. Esto luego de que se hiciera público un audio donde la modelo contó que se besó con Hart.

“Cometí un grave error. De repente, el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo, y no solo a ella sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien”, contó el ex chico reality.