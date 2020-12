La agrupación más popular de cumbia del Perú, Corazón Serrano lanza nuevo material musical, esta vez junto al cantautor y productor Patrick Romantik.

“No sé nada de amor”, es el título de este nuevo single que autodenominan los artistas como “la cumbia del futuro” dada la estructura musical y composición moderna que lleva cumbia norteña con factores urbanos.

De la autoría del mismo Patrick Romantik, Daniel Rondón y Archie Peña, “No sé nada de amor” es interpretada por Lesly Águila, una de las principales voces de Corazón Serrano; siendo la producción musical de su fundador Edwin Guerrero con la participación especial en la parte urbana de MG Selecta y Patrick ;y en la mezcla y masterización Luis Barrera Jr. y Felipe Tichauer, multiganadores del Latín Grammy.

Recordemos que, Corazón Serrano, ha estado realizando conciertos virtuales gratuitos desde su Facebook Live con la participación especial de artistas de otros géneros logrando una audiencia conectada de más de 30 mil personas , marcando un récord en lo que al género cumbia se refiere.

PRIVADITOS MUSICALES

En conversaciones con Correo, Lesly Águila comentó que ella no juzgaría a un colega artista, ya que en estos momentos de pandemia, no todos tiene la suerte de tener a sus familiares en buen estado de salud o poder llevar un pan al hogar.

“ Hay muchas personas que no entienden, si bien es cierto hay que cuidarnos de la mejor manera y lo más que se pueda. Yo no soy nadie para juzgar y tampoco juzgaría a un colega artista porque sé que también la luchan y la sufren para llevar un pan al hogar. No todos tiene la suerte de tener a sus familiares con buena salud (...) a veces no hay ni para comer”, comentó la cantante,

Luego continuó con: “nosotros vivimos de la música. Hay muchas personas que minimizan nuestro trabajo y, la verdad, me duele mucho porque con nuestra música bailan, cantan, se desahogan y, para nosotros, es un trabajo, requiere de mucha dedicación y esfuerzo”.